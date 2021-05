Tiki Taka stasera in tv lunedì 17 maggio: orario, canale e ospiti (Di lunedì 17 maggio 2021) Un nuovo lunedì di approfondimento e intrattenimento calcistico: “Tiki Taka – La Repubblica del Pallone” torna in tv questa sera, lunedì 17 maggio alle ore 23.40. Fra gli ospiti del programma di Piero Chiambretti anche Massimo Ceccherini, attore e grande tifoso della Fiorentina, ed Evelina Christillin, membro della UEFA all’interno dell’esecutivo FIFA. Non mancheranno le analisi e i commenti sulla 37esima giornata di Serie A, con i commenti degli ospiti fissi Ivan Zazzaroni (direttore del Corriere dello Sport), Xavier Jacobelli (direttore di Tuttosport) e Andrea Di Caro (vicedirettore de La Gazzetta dello Sport). Presenti in studio anche Francesca Brienza, Giuseppe Cruciani, Massimo Mauro, Pasquale Bruno, Ciccio Graziani, Francesco Oppini, Pascal Vicedomini, Carlo ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Un nuovodi approfondimento e intrattenimento calcistico: “– La Repubblica del Pallone” torna in tv questa sera,17alle ore 23.40. Fra glidel programma di Piero Chiambretti anche Massimo Ceccherini, attore e grande tifoso della Fiorentina, ed Evelina Christillin, membro della UEFA all’interno dell’esecutivo FIFA. Non mancheranno le analisi e i commenti sulla 37esima giornata di Serie A, con i commenti deglifissi Ivan Zazzaroni (direttore del Corriere dello Sport), Xavier Jacobelli (direttore di Tuttosport) e Andrea Di Caro (vicedirettore de La Gazzetta dello Sport). Presenti in studio anche Francesca Brienza, Giuseppe Cruciani, Massimo Mauro, Pasquale Bruno, Ciccio Graziani, Francesco Oppini, Pascal Vicedomini, Carlo ...

