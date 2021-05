Tifosi in Premier League | Solskjaer festeggia | «Abbiamo aspettato molto»

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ole Gunnarha commentato la decisione del Governo inglese di riaprire gli stadi per le ultime due giornate diOle Gunnarha commentato la decisione del Governo inglese di riaprire gli stadi per le ultime due giornate di. Le dichiarazioni del manager del Manchester United. «tempo per dare il bentornato ai. Certo con le ultime due partite casalinghe, soprattutto quelle del Liverpool e le proteste, non è mai bello vedere un club che non è unito aie alla squadra. Quindi speriamo che martedì sia una giornata positiva e che ci sia unione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

