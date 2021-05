The Witcher 2 spegne 10 candeline! Artisti da tutto il mondo lo celebrano con opere spettacolari (Di lunedì 17 maggio 2021) Giornata di compleanni nel mondo videoludico: oltre a L.A. Noire a compiere dieci anni è anche The Witcher 2: Assassins of Kings. Gli sviluppatori del franchise di successo hanno deciso di celebrare l'evento in modo speciale e indimenticabile, commissionando opere digitali a una schiera di Artisti provenienti da tutto il mondo. "Per celebrare questa grande occasione, abbiamo commissionato ad Artisti di talento di tutto il mondo di creare qualcosa di unico per noi. Per renderlo possibile, nove Artisti di otto paesi diversi hanno unito gli sforzi e creato dipinti digitali ispirati ai personaggi più amati di The Witcher 2: Assassins of Kings." Questo è quanto si legge sul sito ufficiale di The ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 17 maggio 2021) Giornata di compleanni nelvideoludico: oltre a L.A. Noire a compiere dieci anni è anche The2: Assassins of Kings. Gli sviluppatori del franchise di successo hanno deciso di celebrare l'evento in modo speciale e indimenticabile, commissionandodigitali a una schiera diprovenienti dail. "Per celebrare questa grande occasione, abbiamo commissionato addi talento diildi creare qualcosa di unico per noi. Per renderlo possibile, novedi otto paesi diversi hanno unito gli sforzi e creato dipinti digitali ispirati ai personaggi più amati di The2: Assassins of Kings." Questo è quanto si legge sul sito ufficiale di The ...

Advertising

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Buon compleanno a #TheWitcher2 ! - Eurogamer_it : Buon compleanno a #TheWitcher2 ! - giochiscontati : Contenuti bonus della saga di The Witcher disponibili gratuitamente su GoG per un tempo limitato #TheWitcher #GoG… - akaikodou : Ieri ho finito la prima stagione di the witcher e la seconda pare uscirà appena a fine anno... e io come faccio tut… - achenginthere : Comunque ieri ho iniziato the witcher perché cercavo una cosa poco impegnativa e perché Geralt mi ricorda un po' mo… -