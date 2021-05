The Space Cinema riapre i battenti delle sue sale: ecco quando (Di lunedì 17 maggio 2021) Il circuito pronto a riaprire in sicurezza i 36 multiplex su tutto il territorio nazionale: la data di riapertura é giovedì 20 maggio ROMA – C’è una data per le riaperture dei multisala The Space Cinema: è giovedì 20 maggio, quando il circuito tornerà ufficialmente a dare il bentornato al pubblico, nel rispetto dei massimi standard di tutela e prevenzione sanitaria all’interno delle proprie strutture in Italia, compatibilmente con le indicazioni delle autorità sanitarie, in particolare in relazione ai colori delle regioni. Sono infatti sempre attivi i protocolli necessari per garantire il distanziamento e il più alto livello di sicurezza possibile, per il pubblico e per lo staff. Tutti gli ambienti del Cinema sono stati regolarmente igienizzati, e così avverrà anche ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 17 maggio 2021) Il circuito pronto a riaprire in sicurezza i 36 multiplex su tutto il territorio nazionale: la data di riapertura é giovedì 20 maggio ROMA – C’è una data per le riaperture dei multisala The: è giovedì 20 maggio,il circuito tornerà ufficialmente a dare il bentornato al pubblico, nel rispetto dei massimi standard di tutela e prevenzione sanitaria all’internoproprie strutture in Italia, compatibilmente con le indicazioniautorità sanitarie, in particolare in relazione ai coloriregioni. Sono infatti sempre attivi i protocolli necessari per garantire il distanziamento e il più alto livello di sicurezza possibile, per il pubblico e per lo staff. Tutti gli ambienti delsono stati regolarmente igienizzati, e così avverrà anche ...

