The Jackal debuttano su Netflix con la prima serie | Generazione 56K TRAILER

Dopo LOL – Chi è fuori, lo show targato Prime Video che ha assistito alla vittoria di Ciro Priello dei The Jackal, il collettivo comico è tornato di nuovo alla ribalta. Netflix ha infatti rilasciato da poco il primo teaser di Generazione 56K, una nuova serie composta da otto episodi, prodotta da Cattleya e in collaborazione proprio con in The Jackal. La breve clip promozionale ha inoltre fornito la data d'uscita del programma, che debutterà sulla piattaforma il prossimo 1° luglio 2021.

