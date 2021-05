The Italian Sea Group pronta alla quotazione. Anche Armani tra gli investitori (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, ha comunicato la propria intenzione di procedere ad una offerta e quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana. L’offerta consisterà nel collocamento, in parte, di azioni di nuova emissione e, in parte, di azioni poste in vendita da GC Holding, società controllata da Giovanni Costantino, fondatore e AD della società. Nel corso dell’offerta, spiega una nota, la società offrirà azioni di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale con un obiettivo di raccolta lordo di circa 50 milioni di euro. In relazione all’offerta, GC Holding (che rimarrà l’azionista di maggioranza) fornirà un’opzione di over-allotment a copertura di potenziali sovrallocazioni che sarà ulteriormente supportata ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – TheSea, operatore globale della nautica di lusso, ha comunicato la propria intenzione di procedere ad una offerta edelle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsaa. L’offerta consisterà nel collocamento, in parte, di azioni di nuova emissione e, in parte, di azioni poste in vendita da GC Holding, società controllata da Giovanni Costantino, fondatore e AD della società. Nel corso dell’offerta, spiega una nota, la società offrirà azioni di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale con un obiettivo di raccolta lordo di circa 50 milioni di euro. In relazione all’offerta, GC Holding (che rimarrà l’azionista di maggioranza) fornirà un’opzione di over-allotment a copertura di potenziali sovrallocazioni che sarà ulteriormente supportata ...

