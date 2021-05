Thauvin | “Ho avuto opportunità in Europa Al Tigres grazie a Gignac”

Advertising

PianetaMilan : .@FlorianThauvin a @lequipe: 'Ho avuto opportunità in Europa. Al @TigresOficial grazie a @10APG' - #Calciomercato… -

Ultime Notizie dalla rete : Thauvin avuto

CalcioMercato.it

Il francese, però alla fine ha deciso di raggiungere Gignac in Messico: 'Haun ruolo importante, mi ha chiamato per parlarmi del progetto, poi ho parlato con i manager - ammettea 'L'...Nelle ultime ore,ha dedicato un saluto molto affettuoso al Marsiglia, club a cui si è legato profondamente per larghi tratti della sua carriera. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da 'L'...Il Milan è stato vicino a Florian Thauvin. Il francese era uno dei calciatori svincolati finiti nel mirino dei rossoneri ...Il club messicano ha ufficializzato il suo acquisto. L’indiscrezione di pochi giorni fa è diventata realtà. Florian Thauvin è un nuovo calciatore del Tigres. Florian Thauvin, esterno francese accostat ...