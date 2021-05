Test salivari nelle scuole bergamasche: si parte da Costa Volpino con 510 alunni (Di lunedì 17 maggio 2021) Prendono il via lunedì 17 maggio in Bergamasca i Test salivari per l’attività di sorveglianza nella scuola e nelle comunità infantili all’interno del progetto voluto da Regione Lombardia. Va ricordato che questa sperimentazione ha una funzione organizzativa, in vista del mese di settembre, e non ha scopi clinici. Il Test è su base volontaria, quindi può essere che vi siano alunni che non si sottoporranno al Test. L’alunno positivo al Test salivare verrà, in questo momento di sperimentazione, sottoposto al tampone nasofaringeo. Per quanto riguarda la Bergamasca il Testing ripetuto riguarderà il comune di Costa Volpino, individuato per via dell’incidenza della positività al Coronavirus e in quanto ha dato segnali di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 maggio 2021) Prendono il via lunedì 17 maggio in Bergamasca iper l’attività di sorveglianza nella scuola ecomunità infantili all’interno del progetto voluto da Regione Lombardia. Va ricordato che questa sperimentazione ha una funzione organizzativa, in vista del mese di settembre, e non ha scopi clinici. Ilè su base volontaria, quindi può essere che vi sianoche non si sottoporranno al. L’alunno positivo alsalivare verrà, in questo momento di sperimentazione, sottoposto al tampone nasofaringeo. Per quanto riguarda la Bergamasca iling ripetuto riguarderà il comune di, individuato per via dell’incidenza della positività al Coronavirus e in quanto ha dato segnali di ...

Advertising

webecodibergamo : Test salivari nelle scuole: al via la sperimentazione in vista del monitoraggio a settembre - Tg3web : Via ai test salivari su studenti e personale scolastico in alcuni istituti superiori di Bollate. È l'ultimo passo d… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus, via libera ai test salivari: Lo stabilisce una circolare del ministero della Salute. Esami utili… - salutedomani : Si attendono novità per il Green Pass... (anche online: - NurseTimes : ?? Nurse Times Coronavirus, via libera ai test salivari: Lo stabilisce una circolare del ministero della Salute. Esa… -

Ultime Notizie dalla rete : Test salivari Covid: sì al tampone salivare, ma non per tutti Ragusa - Dopo l'ok ai tamponi fai - da - te in farmacia, e presto pure al supermercato, disco verde anche all'uso dei test salivari per la diagnosi di infezione da Sars - Cov - 2. Il ministero della Salute suggerisce però di ricorrere al campione di saliva 'qualora non sia possibile ottenere tamponi oro - ...

Test salivari Covid, via libera con limitazioni: quando usarli Arriva il via libera del ministero della Salute ai test salivari molecolari ma con alcune limitazioni 'perché la sensibilità diminuisce dopo i primi 5 giorni dall'inizio dei sintomi' e perché 'il campione di saliva può essere considerato un'opzione ...

Test salivari Covid: come funzionano, efficacia, quando e dove farli e quanto costano QuiFinanza Covid: sì al tampone salivare, ma non per tutti Ragusa - Dopo l'ok ai tamponi fai-da-te in farmacia, e presto pure al supermercato, disco verde anche all'uso dei test salivari per la diagnosi di infezione da Sars-Cov-2. Il ministero della Salute su ...

Via libera ai test salivari: possibili anche sugli studenti Alcuni studi pubblicati nel 2020 – si legge nella circolare – hanno rilevato sensibilità comprese tra il 53 e il 73 per cento». Il ministero della Salute sottolinea poi come «i dati sull’uso della sal ...

Ragusa - Dopo l'ok ai tamponi fai - da - te in farmacia, e presto pure al supermercato, disco verde anche all'uso deiper la diagnosi di infezione da Sars - Cov - 2. Il ministero della Salute suggerisce però di ricorrere al campione di saliva 'qualora non sia possibile ottenere tamponi oro - ...Arriva il via libera del ministero della Salute aimolecolari ma con alcune limitazioni 'perché la sensibilità diminuisce dopo i primi 5 giorni dall'inizio dei sintomi' e perché 'il campione di saliva può essere considerato un'opzione ...Ragusa - Dopo l'ok ai tamponi fai-da-te in farmacia, e presto pure al supermercato, disco verde anche all'uso dei test salivari per la diagnosi di infezione da Sars-Cov-2. Il ministero della Salute su ...Alcuni studi pubblicati nel 2020 – si legge nella circolare – hanno rilevato sensibilità comprese tra il 53 e il 73 per cento». Il ministero della Salute sottolinea poi come «i dati sull’uso della sal ...