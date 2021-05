Terapie intensive Covid | nessuna regione sopra la soglia critica del 30%

Advertising

matteosalvinimi : Grazie all’insistenza della Lega il 26 aprile riaprirono tante attività, e qualcuno annunciava disastri. Risultato,… - stanzaselvaggia : Dopo le terapie intensive occupate e l’indice rt, un nuovo parametro scientifico introdotto dall’epidemiologo Matte… - Giorgiolaporta : Ci hanno impedito di votare a maggio per evitare una strage. 9 giorni fa una folla di 30.000 persone ha invaso… - lucarango88 : ??#Campania #Covid_19 #17maggio 550 casi su 7.429 molecolari (7,4% positivi), 1.593 guariti e 28 decessi, di cui 1… - MarkusKoll : RT @AlessandroFois9: 1) Ministri che hanno fatto business con mascherine. 2) Scienziati indirizzati da politici su divulgazioni. 3) Ospedal… -

Ultime Notizie dalla rete : Terapie intensive

Il totale dei malati Covid in ospedale è ora sotto quota mille, esattamente 991 ( - 1), dei quali 671 ( - 1) nei reparti non critici, e 120, stabile, nelle. Complessivamente, nei ...Lealleggeriscono la pressione ovunque e ciò che conta di più è che il tasso di positività è regolarmente sotto il 3% nazionale da 6 giorni (2,2% sabato 15 maggio). Ci sono motivi ...Da oggi la pneumologia dell'Ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena è covid free. Il reparto diretto dal dottor Claudio Francesco Simonassi. Verso la chiusura al Policlinico San Martino di Genov ...Dei 207 nuovi casi, gli asintomatici sono 92 (44.4%). I ricoverati in terapia intensiva sono 140 (+ 2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1179 (-71 rispetto a ieri). I casi ...