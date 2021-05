Ter Stegen, addio Europeo: la Germania perde il suo portiere (Di lunedì 17 maggio 2021) A pochi giorni dall’avvio dell’Europeo il portiere Ter Stegen annuncia la sua assenza alla competizione. Il 20 maggio sarà operato in Svezia A tre settimane dall’inizio dell’Europeo Marc André Ter Stegen deve dare forfait. La brutta notizia per la Germania arriva dal Barcellona, il quale ha comunicato che il portiere tedesco sarà sottoposto ad un intervento chirurgico al tendine rotuleo del ginocchio destro. L’intervento, come riportato dal club catalano, sarà effettuato giovedì 20 maggio a Malmo, in Svezia. Ad eseguire l’operazione sarà il dottor Hakan Alfredson, sotto la supervisione dell’equipe medica del Barcellona. Il messaggio sui social Attraverso un post su Instagram Marc André Ter Stegen ha comunicato il forfait per ... Leggi su zon (Di lunedì 17 maggio 2021) A pochi giorni dall’avvio dell’ilTerannuncia la sua assenza alla competizione. Il 20 maggio sarà operato in Svezia A tre settimane dall’inizio dell’Marc André Terdeve dare forfait. La brutta notizia per laarriva dal Barcellona, il quale ha comunicato che iltedesco sarà sottoposto ad un intervento chirurgico al tendine rotuleo del ginocchio destro. L’intervento, come riportato dal club catalano, sarà effettuato giovedì 20 maggio a Malmo, in Svezia. Ad eseguire l’operazione sarà il dottor Hakan Alfredson, sotto la supervisione dell’equipe medica del Barcellona. Il messaggio sui social Attraverso un post su Instagram Marc André Terha comunicato il forfait per ...

Advertising

GoalItalia : Niente Europei per Ter Stegen: 'D'accordo col Barcellona, ho deciso di operarmi al ginocchio' ? - RaiSport : ?? #Euro2021 : la #Germania perde #terStegen Il portiere del #Barcellona, secondo di #Neuer in nazionale, dovrà ope… - sportface2016 : #Barcellona , nuovo intervento per #TerStegen : salterà #Euro2020 - teletext_ch_it : Calcio: Germania ai CE senza Ter Stegen - Gio_Dusi : La Germania non potrà contare su ter Stegen come vice Neuer: ha deciso di saltare Euro 2020 per operarsi al ginocch… -