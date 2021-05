Tennis, WTA Parma 2021: Camila Giorgi vince in tre set all’esordio contro Christina McHale (Di lunedì 17 maggio 2021) vince soffrendo Camila Giorgi all’esordio nel WTA di Parma. L’azzurra si è imposta in rimonta col punteggio di 6-7 6-4 6-4 sulla statunitense Christina McHale. La marchigiana si assicura il secondo turno dove affronterà la vincente della sfida tra Cori Gauff e Kaia Kanepi. L’avvio di match è molto equilibrato con entrambe le Tenniste estremamente attente al servizio. Il primo sussulto lo regala Giorgi che strappa il servizio all’avversaria (5-3). Quando, però, l’azzurra deve servire per chiudere il set diventa troppo fallosa e consente alla statunitense di rientrare (5-4). McHale nel decimo gioco è brava ad annullare un set point alla Tennista italiana, il parziale si decide quindi al ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021)soffrendonel WTA di. L’azzurra si è imposta in rimonta col punteggio di 6-7 6-4 6-4 sulla statunitense. La marchigiana si assicura il secondo turno dove affronterà lante della sfida tra Cori Gauff e Kaia Kanepi. L’avvio di match è molto equilibrato con entrambe lete estremamente attente al servizio. Il primo sussulto lo regalache strappa il servizio all’avversaria (5-3). Quando, però, l’azzurra deve servire per chiudere il set diventa troppo fallosa e consente alla statunitense di rientrare (5-4).nel decimo gioco è brava ad annullare un set point allata italiana, il parziale si decide quindi al ...

