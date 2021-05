Tennis, Ranking WTA (17 maggio): Iga Swiatek entra in top ten. Barty leader, Camila Giorgi prima italiana (Di lunedì 17 maggio 2021) Il nome che risuona è quello di Iga Swiatek, la donna della storia. A nemmeno vent’anni, la polacca è riuscita in un’impresa spettacolare: diventare la prima di sempre a vincere gli Internazionali d’Italia conquistando la finale per 6-0 6-0, contro la ceca Karolina Pliskova. Questo la porta a diventare numero 9 del mondo, prima del suo Paese dai tempi di Agnieszka Radwanska a riuscirci. Resta al comando, con margine che peraltro si allarga, Ashleigh Barty: l’australiana continua a tenersi sopra quota 10000 punti, mentre dietro di lei nessuna riesce a fare risultati abbastanza utili da anche soltanto avvicinarla. Appare chiaro che questa classifica, bene o male, rimarrà la stessa fino alla conclusione del Roland Garros, dove di variazioni potremmo vederne, e non poche. TOP 10 Ranking WTA 1. Ashleigh ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Il nome che risuona è quello di Iga, la donna della storia. A nemmeno vent’anni, la polacca è riuscita in un’impresa spettacolare: diventare ladi sempre a vincere gli Internazionali d’Italia conquistando la finale per 6-0 6-0, contro la ceca Karolina Pliskova. Questo la porta a diventare numero 9 del mondo,del suo Paese dai tempi di Agnieszka Radwanska a riuscirci. Resta al comando, con margine che peraltro si allarga, Ashleigh: l’australiana continua a tenersi sopra quota 10000 punti, mentre dietro di lei nessuna riesce a fare risultati abbastanza utili da anche soltanto avvicinarla. Appare chiaro che questa classifica, bene o male, rimarrà la stessa fino alla conclusione del Roland Garros, dove di variazioni potremmo vederne, e non poche. TOP 10WTA 1. Ashleigh ...

