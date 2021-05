Tennis, Ranking ATP (17 maggio): nessuna variazione al top. Jannik Sinner e Lorenzo Sonego alla miglior classifica (Di lunedì 17 maggio 2021) In top ten non cambia niente, se non qualche distanza nei punteggi. Novak Djokovic rimane al comando, sebbene con un margine leggermente ridotto rispetto al suo arrivo a Roma per gli Internazionali d’Italia. Il fatto di aver perso la finale contro Rafael Nadal gli fa perdere i punti della vittoria del 2020, mentre il successo dello spagnolo, il decimo al Foro Italico, lo mantiene sulla stessa quota perché in ballo c’erano i punti del 2019. Rimane in mezzo il russo Daniil Medvedev: per lui, curiosamente, una possibilità di superare Djokovic a fine Roland Garros ci sarebbe, ma la matematica in questo caso va a sbattere su quella che è diventata un’idiosincrasia per il numero 2 del mondo rispetto alla terra rossa. Un fatto quasi strano, se si pensa che alcuni big, sul mattone tritato, li ha anche battuti. Nel gioco dei punti guadagnati e persi, Matteo Berrettini, che ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) In top ten non cambia niente, se non qualche distanza nei punteggi. Novak Djokovic rimane al comando, sebbene con un margine leggermente ridotto rispetto al suo arrivo a Roma per gli Internazionali d’Italia. Il fatto di aver perso la finale contro Rafael Nadal gli fa perdere i punti della vittoria del 2020, mentre il successo dello spagnolo, il decimo al Foro Italico, lo mantiene sulla stessa quota perché in ballo c’erano i punti del 2019. Rimane in mezzo il russo Daniil Medvedev: per lui, curiosamente, una possibilità di superare Djokovic a fine Roland Garros ci sarebbe, ma la matematica in questo caso va a sbattere su quella che è diventata un’idiosincrasia per il numero 2 del mondo rispettoterra rossa. Un fatto quasi strano, se si pensa che alcuni big, sul mattone tritato, li ha anche battuti. Nel gioco dei punti guadagnati e persi, Matteo Berrettini, che ...

Advertising

OA_Sport : Non cambiano le cose in top ten nel ranking ATP, ma per Lorenzo Sonego è una settimana da ricordare. Miglior classi… - sportface2016 : #Tennis, il #Ranking #ATP aggiornato a lunedì 17 maggio 2021: #Berrettini sempre nono, #Sonego supera #Fognini - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? #Swiatek trionfa a #Roma, doppio 6-0 a #Pliskova La polacca vince in appena 48 minuti e raggiunge la top ten del ranking mo… - Ulissesempre1 : RT @RaiSport: ?? #Swiatek trionfa a #Roma, doppio 6-0 a #Pliskova La polacca vince in appena 48 minuti e raggiunge la top ten del ranking mo… - darioderrico : RT @RaiSport: ?? #Swiatek trionfa a #Roma, doppio 6-0 a #Pliskova La polacca vince in appena 48 minuti e raggiunge la top ten del ranking mo… -