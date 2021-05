Tennis, Jannik Sinner sta crescendo ancora: la stagione sul rosso regala buoni spunti in vista del Roland Garros (Di lunedì 17 maggio 2021) Lodare Jannik Sinner non è più una novità. Il Tennista di Sesto Pusteria è sempre più sulla bocca degli appassionati con le sue prestazioni e in tanti colleghi non esitano a fargli i complimenti, predicendogli un radioso futuro. Dopo la finale a Miami l’azzurro si è buttato a capofitto dentro la stagione sulla terra rossa, ottenendo dei risultati che confermano la sua crescita come giocatore a tutto tondo. In copertina ci va di diritto la semifinale di Barcellona, venendo battuto soltanto da Stefanos Tsitsipas, vincitore a Montecarlo. Jannik ha battuto nell’ordine Egor Gerasimov, Roberto Bautista Agut e soprattutto Andrey Rublev nei quarti di finale, sciorinando un Tennis che mano mano va completandosi. Non solo bastonate da fondo, ma anche qualche variazione in più, tra slice e palle ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Lodarenon è più una novità. Ilta di Sesto Pusteria è sempre più sulla bocca degli appassionati con le sue prestazioni e in tanti colleghi non esitano a fargli i complimenti, predicendogli un radioso futuro. Dopo la finale a Miami l’azzurro si è buttato a capofitto dentro lasulla terra rossa, ottenendo dei risultati che confermano la sua crescita come giocatore a tutto tondo. In copertina ci va di diritto la semifinale di Barcellona, venendo battuto soltanto da Stefanos Tsitsipas, vincitore a Montecarlo.ha battuto nell’ordine Egor Gerasimov, Roberto Bautista Agut e soprattutto Andrey Rublev nei quarti di finale, sciorinando unche mano mano va completandosi. Non solo bastonate da fondo, ma anche qualche variazione in più, tra slice e palle ...

Advertising

OA_Sport : Non cambiano le cose in top ten nel ranking ATP, ma per Lorenzo Sonego è una settimana da ricordare. Miglior classi… - sportface2016 : #Tennis Sorteggiato il tabellone dell'ATP 250 di #Lione, Jannik #Sinner ancora poco fortunato. Atteso anche #Sonego - Martina_tennis : @janniksin ciao jannik, anche io Gioco a tennis ho 11 anni e credo che tu sei FORTISSIMO continua così ?? - lorenzofares : Il KO subito da Felix Auger-Aliassime ???? agli #IBI2021 per mano di Federico Delbonis ???? blinda il nuovo best rankin… - OA_Sport : #TENNIS La sconfitta contro Nadal brucia, ma Sinner ha la mentalità del vincente: insoddisfazione al termine del ma… -