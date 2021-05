Tennis | Berrettini d' 1 d' Italia | best ranking Sinner | 28Sonego

Advertising

Eurosport_IT : ???? Il tennis italiano è tornato ad altissimi livelli, e questo è solo grazie a voi! ?? I risultati arriveranno prest… - OrlandoSantell1 : RT @lorenzofares: top20 ???? Era Open 4 Panatta ???? (1976) 7 Barazzutti ???? (1978) 8 #Berrettini ???? (2019) 9 #Fognini ???? (2019) 12 Bertolucci… - sportface2016 : #Tennis, il #Ranking #ATP aggiornato a lunedì 17 maggio 2021: #Berrettini sempre nono, #Sonego supera #Fognini - 77_amx : RT @lorenzofares: top20 ???? Era Open 4 Panatta ???? (1976) 7 Barazzutti ???? (1978) 8 #Berrettini ???? (2019) 9 #Fognini ???? (2019) 12 Bertolucci… - LauryeMal : RT @lorenzofares: La top10 del #tennis ???? 9 #Berrettini ???? 3958 17 #Sinner ???? 2500 ? best 28 #Sonego ???? 2132 ? best 29 Fognini ???? 1923 76… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Berrettini

Matteo(Ita) 3958 ( - - ) 10. Diego Schwartzman (Arg) 3465 ( - - ) Cosi' gli altri italiani:17. Jannik Sinner 2500 (+1) 28. Lorenzo Sonego 2132 (+5) 29. Fabio Fognini 1923 ( - 1) 76. ...Dunque ilrinasce da Roma e ci lascia un futuro di speranza. Per esempio per le finali Atp ... nella classifica 2021 - quella che vale per mettere insieme gli otto qualificati -è ...TENNIS – Dopo una settimana a dir poco da sogno nella quale dopo aver battuto Thiem e Rublev ha portato al terzo set anche il numero uno del mondo Novak Djokovic, Lorenzo Sonego può festeggiare l’ingr ...È raggiante in conferenza stampa Iga Swiatek dopo la travolgente vittoria in finale a Roma contro Karolina Pliskova. La tennista polacca ha inflitto un netto 6-0 6-0 alla sua avversaria, vincendo 51 p ...