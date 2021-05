Tennis | ATP Lione | avanzano Nishioka | Norrie | Bedene e Korda Eliminati Humbert e Simon

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 maggio 2021) Si sono appena conclusi i match odierni del primo turno dell’ATP di. Giornata durissima per la Francia che ha visto uscire sconfitti tutti e quattro iti impegnati. Il primo ad alzare bandiera bianca è stato Gillesche ha ceduto con un nettissimo 6-2 6-3 allo sloveno Aljaz. Stacca il pass per il secondo turno anche il britannico Cameronche si è sbarazzato in poco più di un’ora e mezza di Corentin Moutet col punteggio di 7-5 6-3. Spettacolo e colpi di scena nella sfida tra il transalpino Ugoe il giapponese Yoshihito. I nipponico dopo aver perso il primo set 6-3 si è imposto col medesimo risultato nel secondo e col punteggio di 6-4 nel terzo. A chiudere la giornata la sfida tra ilta di ...