Temptation Island, Chiofalo criticato: clamorosa gaffe in italiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Francesco Chiofalo in questi giorni è tornato particolarmente attivo sui social, postando contenuti di ogni tipo; in una marea di stories, parlando del suo problema con il rigonfiamento delle labbra avvenuto tempo fa, il web non ha perdonato una clamorosa gaffe in italiano che è stata ripresa da alcune pagine di Instagram. Scopriamo cosa ha combinato questa volta Lenticchio. Francesco Chiofalo pare si stia riprendendo dalla dura rottura con la Articolo completo: dal blog SoloDonna

Dorian221190 : RT @darveyfeels_: ed io che speravo che Riccardo e Roberta durassero almeno fino a Temptation Island. #uominiedonne - darveyfeels_ : ed io che speravo che Riccardo e Roberta durassero almeno fino a Temptation Island. #uominiedonne - valentinasette_ : Raga ma la pubblicità di Temptation Island non inizia più con *Just gonna stand there and watch me burn*. Percheeè?!?! #TEMPTATIONISLAND - giad_01 : La pubblicità di temptation island - alientwin13 : Quale dama fece la diretta dicendo che Riccardo e Roberta fingevano e che cercavano di arrivare a Temptation Island? #uominiedonne -