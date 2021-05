Telese Terme | Caporaso e Fuschini incontrano il presidente della Provincia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAntonio Di Maria,di Benevento, ha ricevuto stamani alla Rocca dei Rettori il Sindaco di, Giovanni, e l’Assessore ai lavori pubblici, Vincenzo. Al centro del colloquio alcuni argomenti di rilevante interesse per la comunitàcittadina termale. In primo luogo,, Sindaco ed Assessore hanno esaminato la questione del realizzando Polo scolastico diper il quale, a seguito del finanziamento già concesso alla, è stato definito il complesso intero iter amministrativo e burocratico da parte di entrambi gli Enti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, connesso ...