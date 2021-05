Telegram vs WhatsApp: sfottò social ma la gaffe è clamorosa – FOTO (Di lunedì 17 maggio 2021) Guerra di sfottò social fra Telegram e WhatsApp, le due applicazioni di messaggistica più utilizzate al mondo. L’app di Mark Zuckerberg è quella con più users in assoluto, ma si difende bene anche quella russa, che spesso e volentieri non ha mai smesso di sottolineare alcune sue funzioni “più avanzate” rispetto alla concorrenza diretta. Telegram vs WhatsApp: ecco cosa è successoFatto sta che nella giornata di ieri, attraverso la propria pagina ufficiale Twitter, Telegram ha pubblicato una FOTO in cui si vede il classico “cestino” di Windows, modificato con i loghi di WhatsApp e Facebook, a sottolineare i molti utenti che hanno deciso di abbandonare le due popolari applicazioni dopo le note questioni relative alla privacy. In seguito è ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Guerra difra, le due applicazioni di messaggistica più utilizzate al mondo. L’app di Mark Zuckerberg è quella con più users in assoluto, ma si difende bene anche quella russa, che spesso e volentieri non ha mai smesso di sottolineare alcune sue funzioni “più avanzate” rispetto alla concorrenza diretta.vs: ecco cosa è successoFatto sta che nella giornata di ieri, attraverso la propria pagina ufficiale Twitter,ha pubblicato unain cui si vede il classico “cestino” di Windows, modificato con i loghi die Facebook, a sottolineare i molti utenti che hanno deciso di abbandonare le due popolari applicazioni dopo le note questioni relative alla privacy. In seguito è ...

Advertising

_lupo_pasini_ : RT @VirginRadioIT: OnAir @GiuliaSalvi fino alle 14.00 con #PersonalGiulia! Oggi in scaletta anche i @Nirvana con Lithium! SMS/WhatsApp/Tele… - AntonioGatti16 : RT @alessiacurvy: Non so dove appoggiarle più ???? Vuoi venire a darmi una mano ? ?? Ti aspetto in privato su whatsapp e telegram ???? Rt e scri… - VirginRadioIT : OnAir @GiuliaSalvi fino alle 14.00 con #PersonalGiulia! Oggi in scaletta anche i @Nirvana con Lithium! SMS/WhatsApp… - narcissavibes : // ci sono giorni in cui io e @perfectriddle parliamo contemporaneamente su whatsapp, instagram, telegram e twitter ?????? - cristinacarb0 : Raga ma c’è un gruppo telegram/whatsapp su Giulia? #Amici20 -