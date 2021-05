Telai fai da te | tante idee semplici e veloci | grazie al riciclo creativo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ecco come realizzare dei fantasticifai da te, a costo 0alcreativo: approfondiamo insieme! Ilo ci permette di realizzare tantissimi tessuti a mano, ricchi di texture originali e colori sorprendenti! Se non avete modo di acquistarne uno, potete benissimo realizzarlo con il fai da te. In questo articolo, vi mostreremo alcunecreate con soli materiali riciclati. Cominciamo!o fai da te: ispirazioni davvero! Scatola delle scarpe Di sicuro, in casa avete una scatola delle scarpe vuota e che non utilizzate.. perfetto! Prendetela e trasformatela in un fantasticoo. Niente di più semplice, vi basterà fare dei ritagli su due lati della scatola, proprio come nella foto, e far passare in mezzo del fil di lana, ...