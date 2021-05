Teena Marie e la linea del colore (Di lunedì 17 maggio 2021) L’album più bello della regina bianca del soul è quello che si è prodotta da sola a vent’anni. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 17 maggio 2021) L’album più bello della regina bianca del soul è quello che si è prodotta da sola a vent’anni. Leggi

Jill Jones, una musa riluttante Jill Jones conosce Prince a 18 anni, nel 1980, dietro le quinte di un concerto di Rick James. Lei è figlia della manager della diva della Motown Teena Marie e fa la corista. Prince ha appena pubblicato l'album Dirty mind e con la sua band fa da artista spalla nel tour di James. È l'epoca in cui va sul palco con un paio di mutandine maculate, ...

