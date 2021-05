Tappa 10 del Giro D’Italia 2021: sezioni e mappe (Di lunedì 17 maggio 2021) Oggi, lunedì 17 maggio 2021, invece di un giorno di riposo, i partecipanti alla Corsa Rosa faranno la Tappa 10 del Giro D’Italia verso l’Umbria. Il percorso breve il più breve di tutti conduce su un terreno leggermente collinare, potenzialmente inclinando la bilancia a favore dei fuggitivi a spese dei velocisti, anche se i due precedenti arrivi di Tappa a Foligno si sono conclusi con una gara di gruppo. Tappa 10 del Giro D’Italia: come sarà il percorso? Il capoluogo abruzzese, L’Aquila, vedrà questa volta l’inizio della Tappa. L’ultima corsa rosa è arrivata qui nel 2019 e la Tappa è stata vinta da Pello Bilbao. La gara aprirà una salita non categorizzata alla Sella di Corno (7 km; 4%), dopodiché i ciclisti si ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 17 maggio 2021) Oggi, lunedì 17 maggio, invece di un giorno di riposo, i partecipanti alla Corsa Rosa faranno la10 delverso l’Umbria. Il percorso breve il più breve di tutti conduce su un terreno leggermente collinare, potenzialmente inclinando la bilancia a favore dei fuggitivi a spese dei velocisti, anche se i due precedenti arrivi dia Foligno si sono conclusi con una gara di gruppo.10 del: come sarà il percorso? Il capoluogo abruzzese, L’Aquila, vedrà questa volta l’inizio della. L’ultima corsa rosa è arrivata qui nel 2019 e laè stata vinta da Pello Bilbao. La gara aprirà una salita non categorizzata alla Sella di Corno (7 km; 4%), dopodiché i ciclisti si ...

