Tajani: “Per Milano settembre mese significativo” (Di lunedì 17 maggio 2021) “settembre sarà un mese particolarmente impegnativo e significativo per la città, avremo il Salone del mobile ma anche una settimana della moda che tornerà a essere in parte in presenza”. Lo dice l’assessore alle Attività produttive del Comune di Milano, Cristina Tajani. bla/fag/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 maggio 2021) “sarà unparticolarmente impegnativo eper la città, avremo il Salone del mobile ma anche una settimana della moda che tornerà a essere in parte in presenza”. Lo dice l’assessore alle Attività produttive del Comune di, Cristina. bla/fag/gtr su Il Corriere della Città.

Antonio_Tajani : Bene la decisione di non rinviare a giudizio @matteosalvinimi per il caso della nave #Gregoretti. Quanto accaduto è… - borghi_claudio : @marcobreso @RaiDue @europainitalia @Europarl_IT @Michele_Anzaldi @nomfup @Antonio_Tajani @PaoloGentiloni… - LegaSalvini : Antonio #Tajani: “Bene la decisione di non rinviare a giudizio Matteo Salvini per il caso della nave #Gregoretti. Q… - TW_SilverSurfer : RT @Lucrezi97533276: #Tajani , quello delle donne fattrici “ nessun veto per Meloni Premier” dedicato a quelli che nel #Pd vogliono costrui… - CorriereCitta : Tajani: “Per Milano settembre mese significativo” -