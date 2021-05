Tajani | Nessun veto su Meloni premier La maggioranza Ursula? Non esiste

(Di lunedì 17 maggio 2021) "E' prematuro parlare di candidati. Vedremo alle elezioni chi prenderà più voti, non è questo il tempo per discuterne". Con queste parole il vicepresidente di Forza Italia Antonio, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda sull'ipotesi Giorgiapresidente del Consiglio. "Dobbiamo prepararci per vincere le elezioni, delne parleremo". Ma Forza Italia... Segui su affaritaliani.it

Non si placa la guerra tra Israele e Palestina mentre in Italia si susseguono manifestazioni a sostegno dei due fronti: qual è la posizione del nostro Governo e quali sono gli interessi economici in b ..."E' prematuro parlare di candidati premier. Vedremo alle elezioni chi prenderà più voti, non è questo il tempo per discuterne". Con queste parole il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, inte ...