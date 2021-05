Tajani | “Meloni candidato premier? Pensiamo a elezioni | poi si vedrà”

(Di lunedì 17 maggio 2021) ”Mi pare veramente molto presto individuare il”. Lo ha detto Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia, ospite di ‘Radio 24’, commentando le frasi di Giorgiache si dice pronta a candidarsi per palazzo Chigi come. “Probabilmente sarà fatto dopo lepolitiche. Noi ci prepariamo a lavorare per vincere le. Perché se non vinciamo leè inutile esercitarsi nella ricerca del. Si, l’importante è avere i voti”. “Berlusconi ora è a casa, sta riposando, sta cercando di uscire in tempi rapidi da un post Covid e un post vaccino che gli hanno creato qualche problema. Speriamo di averlo quanto prima protagonista della ...

Sull'esecutivoconferma il giudizio negativo che mantiene Fratelli d'Italia convintamente ... Ci sono altre opzioni, aspetto di incontrare Salvini e. Bertolaso è sicuramente un candidato ...Agenda confermata dalla stessa: "Vedrò Salvini e- conferma - . FdI ha già i nomi da proporre. E a quel tavolo li proporremo". Intanto proprio Fratelli d'Italia annuncia un nuovo ...La settimana decisiva per scegliere i nomi dei candidati sindaco per il centrodestra non si apre benissimo. Da una parte c’è Giorgia Meloni che ha dichiarato – negli studi di Mezz’ora in più – di esse ..."Mi preparo a governare la Nazione". Giorgia Meloni, in ascesa nei sondaggi con Fratelli d'Italia e ormai sempre più vicina alla Lega, parla a Mezz'ora in più su RaiTre. E su un incarico eventuale da ...