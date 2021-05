Tajani gela Meloni | “È troppo presto per scegliere il candidato premier”

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 17 maggio 2021) La settimana decisiva peri nomi dei candidati sindaco per il centrodestra non si apre benissimo. Da una parte c’è Giorgiache ha dichiarato – negli studi di Mezz’ora in più – di essere pronta a “governare l’Italia“; dall’altra c’è Antonioche prova a gettare acqua sul fuoco delle ambizioni della leader di Fratelli d’Italia sottolineando come questo non sia il momento per parlare delle scelte della coalizione per un futuro a Palazzo Chigi.Giorgia: “per parlare di un” “Mi pare veramenteindividuare ora il– ha detto Antonio...