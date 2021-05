Tajani ad Affari | Da FI nessun veto su Meloni premier Gela il Pd | Maggioranza Ursula ipotesi che non esiste

(Di lunedì 17 maggio 2021) "E' prematuro parlare di candidati. Vedremo alle elezioni chi prenderà più voti, non è questo il tempo per discuterne". Con queste parole il vicepresidente di Forza Italia Antonio, intervistato dataliani.it, risponde alla domanda sull'Giorgiapresidente del Consiglio. "Dobbiamo prepararci per vincere le elezioni, delne parleremo". Ma Forza Italia... Segui sutaliani.it

Si vedrà, l'importante è avere i voti', ha sottolineato Antonio. Sullo stato di salute di Silvio Berlusconi , il coordinatore nazionale di Fi ha poi detto: 'Ora è a casa, sta riposando, sta ...Si tratta di Fabio Minoli Rota, classe 1960, direttore comunicazione eistituzionali di ... Il coordinatore nazionale di Forza Italia Antoniorimette sul tavolo il nome dell'ex ministro ...Gabriele Albertini e Guido Bertolaso fuori dalla contesa per Milano e Roma. Entrambi per ragioni personali. Il primo dopo una trattativa durata più di venti giorni oggi ha fatto sapere di non essere d ...La tarantella sulla candidatura di Gabriele Albertini si è fermata ieri a mezzogiorno in punto, quando l'ex sindaco di Milano per due mandati dal 1997 al 2006 ha dichiarato in maniera (questa volta) i ...