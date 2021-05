Taglio dei pini, Noi Campani: “Solo a Benevento scontro ideologico” (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il problema dei pini e della loro pericolosità per l’incolumità pubblica viene vissuto da molte città italiane e segnalato quotidianamente dai media nazionali. In un servizio andato in onda quest’oggi, nello speciale del tg5, il sindaco di un comune in provincia di Enna ha spiegato che, suo malgrado, era stato costretto al Taglio per proteggere i suoi cittadini. Prendiamo atto che altrove la questione viene affrontata e risolta, Solo nella nostra città l’abbattimento dei pini per la tutela della vita dei cittadini viene avversata con una contrapposizione quasi ideologica”. Così in una nota la segreteria cittadina e provinciale di Noi Campani. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il problema deie della loro pericolosità per l’incolumità pubblica viene vissuto da molte città italiane e segnalato quotidianamente dai media nazionali. In un servizio andato in onda quest’oggi, nello speciale del tg5, il sindaco di un comune in provincia di Enna ha spiegato che, suo malgrado, era stato costretto alper proteggere i suoi cittadini. Prendiamo atto che altrove la questione viene affrontata e risolta,nella nostra città l’abbattimento deiper la tutela della vita dei cittadini viene avversata con una contrapposizione quasi ideologica”. Così in una nota la segreteria cittadina e provinciale di Noi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

