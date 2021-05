Sweet Tooth: il trailer della serie Netflix prodotta da Robert Downey Jr (Di lunedì 17 maggio 2021) Netflix ha condiviso il trailer di Sweet Tooth, la nuova serie prodotta da Robert Downey Jr e sua moglie Susan in arrivo il 4 giugno. Sweet Tooth è la nuova serie Netflix in arrivo il 4 giugno e il trailer introduce la storia al centro dell'adattamento del fumetto pubblicato a DC Comics. Nel video si vede infatti quello che accade al giovanissimo Gus, uno degli ibridi nati misteriosamente dopo degli eventi catastrofici. Il protagonista trova degli inaspettati alleati che lo aiuteranno a trovare un posto sicuro dove vivere, vivendo insieme delle incredibili e pericolose avventure. Christian Convery (Beautiful Boy) sarà la star della ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 maggio 2021)ha condiviso ildi, la nuovadaJr e sua moglie Susan in arrivo il 4 giugno.è la nuovain arrivo il 4 giugno e ilintroduce la storia al centro dell'adattamento del fumetto pubblicato a DC Comics. Nel video si vede infatti quello che accade al giovanissimo Gus, uno degli ibridi nati misteriosamente dopo degli eventi catastrofici. Il protagonista trova degli inaspettati alleati che lo aiuteranno a trovare un posto sicuro dove vivere, vivendo insieme delle incredibili e pericolose avventure. Christian Convery (Beautiful Boy) sarà la star...

