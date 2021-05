Superlega | Juve avvisata | “Sanzioni dalla UEFA per i club che non si sono tirati fuori”

Advertising

RealPiccinini : @ZZiliani @PaoloCond @matteomarani Caro Paolo, è tutto l’anno che al Club dico quello che c’è da dire. Dalla prima… - FBiasin : #Gravina: 'Se al momento dell'iscrizione alla prossima #SerieA la #Juve non si ritirerà dalla #Superlega, sarà fuor… - GoalItalia : La violazione riguarda il 'cosiddetto progetto della 'Superlega'' ?? Il comunicato dell'UEFA ? - MCalcioNews : Christillin: 'Superlega? Juve, Real e Barcellona rischiano molto. Decideranno i tribunali' - Mojopin16 : @ZZiliani @FIGC Staranno aspettando le decisioni uefa per applicare le loro sanzioni “in ombra”… facile immaginare… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Juve

? Poi la Christillin affronta il problema dellache vede Real Madrid,e Barcellona ferme nelle rispettive intenzioni: "Andrea Agnelli non l'ho più sentito, tranne un ......alla FIFA ma per il resto no ' ha detto Christillin in riferimento alla situazione, ' ... Gli faccio i miei auguri '), Christillin ha detto la sua sulla stagione sottotono della 'sua': ' ...Evelina Christillin, membro del Consiglio della Fifa in quota Uefa, è intervenuta questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport. In primis la dirigente ha parlato ...Evelina Christillin, membro di FIFA e UEFA, è intervenuta a Radio Rai: "Non so come andrà a finire la corsa Champions in Serie A, Milan e Nap ...