Subnautica per PS5, il nuovo aggiornamento riduce le dimensioni del gioco del 70% (Di lunedì 17 maggio 2021) Recentemente è stato lanciato un nuovo aggiornamento per la versione PS5 di Subnautica che ha ridotto drasticamente le dimensioni del gioco. La versione originaria di Subnautica per PS4 pesava all'incirca 6-7 GB. Da quando è stato pubblicato su console tuttavia, il gioco ha ricevuto una serie di aggiornamenti che si sono sommati alla sua dimensione, portando così il totale a 14 GB. Dopo che è arrivata la versione next-gen del gioco per PS5, la sua dimensione si è drasticamente ridotta. Stiamo parlando di una riduzione di circa il 70%, con una dimensione attuale di 3,5 GB. E dato che si tratta della versione del gioco con tutti gli aggiornamenti ed i contenuti pubblicati finora, è improbabile che il gioco verrà ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 17 maggio 2021) Recentemente è stato lanciato unper la versione PS5 diche ha ridotto drasticamente ledel. La versione originaria diper PS4 pesava all'incirca 6-7 GB. Da quando è stato pubblicato su console tuttavia, ilha ricevuto una serie di aggiornamenti che si sono sommati alla sua dimensione, portando così il totale a 14 GB. Dopo che è arrivata la versione next-gen delper PS5, la sua dimensione si è drasticamente ridotta. Stiamo parlando di una riduzione di circa il 70%, con una dimensione attuale di 3,5 GB. E dato che si tratta della versione delcon tutti gli aggiornamenti ed i contenuti pubblicati finora, è improbabile che ilverrà ...

Advertising

DataAugmented : RT @Eurogamer_it: Il nuovo aggiornamento di #Subnautica per #PS5 riduce le dimensioni del gioco del 70%. - Eurogamer_it : Il nuovo aggiornamento di #Subnautica per #PS5 riduce le dimensioni del gioco del 70%. - GamingToday4 : Subnautica: Below Zero, trailer di lancio per il survival subacqueo - Multiplayerit : Subnautica: Below Zero, trailer di lancio per il survival subacqueo - StalinZio : È uscito Subnautica Below Zero! Forte! Non vedo l'ora che lo mettano in offerta per prenderlo. -