Studi legali dell’anno 2021 | l’elenco interattivo

(Di lunedì 17 maggio 2021) Tutti i 368segnalati per aree e territorio :?in tutto 815 riconoscimenti - Quest’anno protagoniste anche le “boutique”

Statista e Il Sole 24 Ore presentano la terza edizione deglidell'anno 2021 . Dopo il successo dello scorso anno, la lista vuole far emergere le eccellenze del panorama legale del nostro Paese, sia a livello regionale sia per aree di attività. ...SALENTO - OPERA LEGAL atp fra glidell'anno 2021 per Il Sole 24 Ore. Anche quest'anno Il Sole 24 Ore ha pubblicato i risultati dell'indagine, svolta insieme al gruppo di ricerca di Statista, suglidell'anno ...Dall’ indagine condotta dalla società Statista per il Sole 24 ore, lo Studio Legale Ricci & Partners, degli avvocati Monica Ricci e Mirco Tofani di Fiuggi, risulta anche quest’anno tra i migliori stud ...Indiciduare le tensioni e le criticità, e ottimizzare il tempo è la strategia più efficace per migliorare la performance nella fase di ripartenza. Ecco ...