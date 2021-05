Stellantis e Foxconn si alleano, domani l'annuncio (Di lunedì 17 maggio 2021) Stellantis e Foxconn, storico partner di Apple per la produzione degli iPhone, annunceranno domani una nuova partnership strategica. L’accordo verrà presentato domani in una conferenza stampa online dall’amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares, da Young Liu, presidente di Foxconn, da Yves Bonnefont, chief software officer di Stellantis, e Calvin Chih, amministratore delegato di Fih. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 maggio 2021), storico partner di Apple per la produzione degli iPhone, annuncerannouna nuova partnership strategica. L’accordo verrà presentatoin una conferenza stampa online dall’amministratore delegato diCarlos Tavares, da Young Liu, presidente di, da Yves Bonnefont, chief software officer di, e Calvin Chih, amministratore delegato di Fih.

