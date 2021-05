Stellantis, accordo con la taiwanese Foxconn per la produzione di auto elettriche e connesse. Domani l’annuncio (Di lunedì 17 maggio 2021) Stellantis e la taiwanese Foxconn annunceranno Domani una partnership strategica. Foxconn è un colosso specializzato nella produzione di componenti e apparecchiature elettroniche per marchi di tutto il mondo, tra cui i prodotti Apple come l’i-phone. Il gruppo che ha stabilimenti anche in Cina contra 1,2 milioni di dipendenti. L’intesa con Stellantis verrà presentata Domani in una conferenza stampa online dall’amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares, da Young Liu, presidente di Foxconn. Negoziati tra i due gruppi erano in corso da oltre un anno con l’obiettivo di una collaborazione per la produzione di veicoli elettrici connessi alla rete, compresa la parte software. Non è né la prima né ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021)e laannuncerannouna partnership strategica.è un colosso specializzato nelladi componenti e apparecchiature elettroniche per marchi di tutto il mondo, tra cui i prodotti Apple come l’i-phone. Il gruppo che ha stabilimenti anche in Cina contra 1,2 milioni di dipendenti. L’intesa converrà presentatain una conferenza stampa online dall’amministratore delegato diCarlos Tavares, da Young Liu, presidente di. Negoziati tra i due gruppi erano in corso da oltre un anno con l’obiettivo di una collaborazione per ladi veicoli elettrici connessi alla rete, compresa la parte software. Non è né la prima né ...

