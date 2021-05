Stefano Zambon È il sestetto milanese Federico Calcagno & The Dolphians la band vincitrice del Concorso nazionale “Chicco Bettinardi” 2021 nella categoria “B”

Leggi su cityroma

(Di lunedì 17 maggio 2021) È il; Theladel“B” riservata ai gruppi, ancora una volta molto combattuta per qualità e ispirazione, originalità, modernità e bontà complessiva delle proposte in campo, come sempre rigorosamente “under-35” anni. Archiviate le precedenti finali rivolte ai cantanti e agli strumentisti solisti, idisi sono imposti sabato pomeriggio al Milestone sulle altre trefinaliste di questa XVIII edizione, promossa come ogni anno dal Piacenza Jazz ...