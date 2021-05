Stasera all’Isola dei Famosi il popolo social avrà un’importante responsabilità (Di lunedì 17 maggio 2021) Oggi, lunedì 17 maggio, in onda la diciottesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Le anticipazioni sul nuovo appuntamento di Stasera ci svelano che il popolo dei social deciderà una delle immunità di puntata. Ciò significa che a Cayo Cochinos più di un concorrente avrà la possibilità di ottenere lo status di immune alle nomination. A questo punto la domanda che tutti si pongono è: riuscirà Isolde Kostner a mantenere la collana di leader anche nella serata odierna? Nella puntata di venerdì scorso, dopo aver sconfitto Valentina Persia, l’ex campionessa di sci è riuscita a superare perfino Ignazio Moser, causandone la successiva nomination. Le anticipazioni dell’Isola dei Famosi sulla puntata di Stasera Le altre anticipazioni sulla puntata di oggi dell’Isola dei ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 17 maggio 2021) Oggi, lunedì 17 maggio, in onda la diciottesima puntata dell’Isola dei2021. Le anticipazioni sul nuovo appuntamento dici svelano che ildeideciderà una delle immunità di puntata. Ciò significa che a Cayo Cochinos più di un concorrentela possibilità di ottenere lo status di immune alle nomination. A questo punto la domanda che tutti si pongono è: riuscirà Isolde Kostner a mantenere la collana di leader anche nella serata odierna? Nella puntata di venerdì scorso, dopo aver sconfitto Valentina Persia, l’ex campionessa di sci è riuscita a superare perfino Ignazio Moser, causandone la successiva nomination. Le anticipazioni dell’Isola deisulla puntata diLe altre anticipazioni sulla puntata di oggi dell’Isola dei ...

Advertising

tuttopuntotv : Stasera all’Isola dei Famosi il popolo social avrà un’importante responsabilità #Isola - fabiofabbretti : Stasera all'#Isola: i naufraghi si sfidano per l’immunità. Torna in studio Gilles Rocca - divinaba68 : RT @nequidnim1s: Io ero contenta all’idea ci fosse l’isola stasera, almeno vediamo per 3 ore Tommy, e le storie di rito e tutto.. Poi ho… - nequidnim1s : Io ero contenta all’idea ci fosse l’isola stasera, almeno vediamo per 3 ore Tommy, e le storie di rito e tutto..… - Cinzia11699588 : #prelemi io che spero Giuly non sia ospite all'isola stasera cosi potro' guardare qualcosa altro di piu interessante -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera all’Isola Isola dei Famosi stasera: nuovo concorrente e due ospiti Vip Corriere dello Sport.it