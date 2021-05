Startup Genome | Intesa Sanpaolo Innovation Center e Compagnia di San Paolo uniscono le forze

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) –e la Fondazionedi Sanhanno annunciato oggi una collaborazione per accelerare ulteriormente l’impressionante crescita dell’ecosistema didi Torino. Le organizzazioni lavoreranno a stretto contatto per sostenere l’ecosistema dellein rapida crescita di Torino. Con più di 100 clienti in oltre 40 Paesi di sei continenti,è la principale organizzazione di ricerca e consulenza politica dei governi e delle istituzioni private impegnate a far progredire i loro ecosistemi di. Il Rapporto globale sull’ecosistema delle...