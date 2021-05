Startup | GasGas favorisce mobilità elettrica con ricariche accessibili e sostenibili

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Labitalia) - "L'interesse per laè enorme: tuttavia in molti rimandano l'acquisto di un'auto full-electric o ibrida plug-in perché i punti di ricarica sono effettivamente ancora pochi, e soprattutto situati in location scomode da raggiungere e prive di servizi e di alcuna attrattiva. Ricaricare l'autorichiede tempo. Questo in sé non è un problema, perché gli e-driver sanno viaggiare prendendosi i giusti tempi. Ma cosa fare mentre ricarichi la tua auto se la colonnina è dispersa in mezzo al nulla? L'idea alla base dirisolve questo problema, cruciale per la crescita del settore, e crea nuove opportunità di guadagno per tutte le attività commerciali e industriali che hanno capito il vero potenziale di questa collaborazione". Ad affermarlo Alessandro Vigilanti, ...