Starfield di Bethesda ha una finestra di lancio precisa secondo gli ultimi report (Di lunedì 17 maggio 2021) Tra i tanti rumor che affollano la rete in questi mesi tra i protagonisti principali abbiamo sicuramente Starfield, nuovo progetto targato Bethesda di cui in realtà non si sa quasi nulla a livello ufficiale ma che per parecchio tempo sembrava il protagonista di una uscita a sorpresa già nel corso di quest'anno. Ora i rumor hanno però preso una direzione diversa. Dopo le supposizioni sulla natura del titolo, un mix tra No Man's Sky e Outer Wilds lontano invece da Mass Effect, protagonista dei rumor è tornato a essere Jeff Grubb. Il giornalista di VentureBeat ha prima evidenziato che il gioco sarà un'esclusiva PC e Xbox e successivamente ha detto la sua sulla finestra di lancio commentando la previsione di Adeoye Jr di Kinda Funny Games. Il tweet di Grubb qui sotto preso singolarmente significa poco o nulla senza le ...

