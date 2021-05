Spot Dietorelle, Sgarbi rilancia: «Odio l’ostentazione sessuale, da anni mi arriva sul cellulare questa foto» (video) (Di lunedì 17 maggio 2021) Vittorio Sgarbi rilancia la sua polemica contro lo Spot delle Dietorelle. Il parlamentare e critico d’arte si era scagliato contro le pubblicità delle caramelle che, tra le varie immagini, propongono dei ragazzini, forse minorenni, che si chiudono in camera a chiave per pomiciare, quella di un uomo con due donne e quella di due donne che si baciano. Sgarbi, dai suoi canali social, aveva defininito lo Spot “osceno” facendo riferimento ai “primi effetti del cosiddetto Ddl Zan”, arrivando a dire che “siamo nel campo della pornografia” e chiedendo l’intervento del garante per l’infanzia. Alla fine l’hashtag #Dietorelle è balzato in testa tra le tendenze su Twitter. Sgarbi e lo Spot delle Dietorelle: una ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 maggio 2021) Vittoriola sua polemica contro lodelle. Il parlamentare e critico d’arte si era scagliato contro le pubblicità delle caramelle che, tra le varie immagini, propongono dei ragazzini, forse minorenni, che si chiudono in camera a chiave per pomiciare, quella di un uomo con due donne e quella di due donne che si baciano., dai suoi canali social, aveva defininito lo“osceno” facendo riferimento ai “primi effetti del cosiddetto Ddl Zan”,ndo a dire che “siamo nel campo della pornografia” e chiedendo l’intervento del garante per l’infanzia. Alla fine l’hashtag #è balzato in testa tra le tendenze su Twitter.e lodelle: una ...

