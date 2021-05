Sport | Xavi si avvicina alla panchina del Barcellona

(Di lunedì 17 maggio 2021) Secondo il quotidiano spagnolo, il prossimo allenatore delpotrebbe essere. Anzi, le parti sarebbero vicine. Il– secondo– starebbe valutando la possibilità di cambiare allenatore per la prossima stagione. Dopo il pranzo con Laporta, Ronald Koeman sembra più lontano dconferma e l’ex centrocampista blaugrana sarebbe la prima scelta. I contatti sarebbero iniziati approfittando del fatto che nel contratto direcentemente firmato con Al Sadd fino al 2023 c’era una “clausola Barça”, secondo la quale poteva liberarsi se il suo ex club gli avesse presentato un’offerta.arriva oggi adal Qatar per trascorrere le vacanze e approfitterà della sua permanenza in Catalogna per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sport Xavi

TUTTO mercato WEB

Per quanto riguarda il futuro, il nome forte di Joan Laporta resta quello di. Nonostante il ... Telefonata che, secondo '', ci sarebbe già stata con una possibile accelerazione prevista nei ...... scivolato dopo aver recuperato ben 6 posizioni al via, ma in grado di ritornare in corsa e dare vita a una delle sue proverbiali rimonte fino all'ottavo posto dietro Adrian Fernandez eArtigas. ...“Xavi si avvicina al Barcellona”. Secondo quanto riporta Sport, il campione spagnolo sarebbe in questo momento la prima scelta dei blaugrana in vista della prossima stagione, con Ronald Koeman ormai p ...Le ultime prestazioni negative avrebbero convinto Laporta ad esonerare Koeman a fine stagione. La sconfitta casalinga contro il Celta Vigo farà con ogni probabilità scrivere i t ...