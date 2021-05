Sport italiano sotto choc, il campione è morto impiccato (Di lunedì 17 maggio 2021) Una notizia tragica scuote il mondo del calcio: Filippo Viscido, centrocampista di 31 anni, è stato trovato impiccato nella serata di domenica in un garage a Battipaglia, dove viveva. Le cause del decesso sarebbero legate ad un gesto volontario: il calciatore si sarebbe tolto la vita. Sconosciuti per ora i motivi del gesto. Viscido avrebbe compiuto 32 anni tra pochi giorni, il prossimo 5 giugno. Lascia la moglie Mina e i figli Naomi e Domenico. La notizia ha sconvolto chiunque conosceva il ragazzo, a cominciare da ambiente e tifoseria della squadra cui ha maggiormente legato il suo nome, l'Avellino. In neroverde ha giocato dal 2009 al 2011, tantissimi i messaggi di cordoglio sulla sua pagina Facebook da parte dei tifosi dei Lupi irpini. Il centrocampista originario di Battipaglia aveva cominciato la propria carriera nel Chieti, per poi vestire le maglie di ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 17 maggio 2021) Una notizia tragica scuote il mondo del calcio: Filippo Viscido, centrocampista di 31 anni, è stato trovatonella serata di domenica in un garage a Battipaglia, dove viveva. Le cause del decesso sarebbero legate ad un gesto volontario: il calciatore si sarebbe tolto la vita. Sconosciuti per ora i motivi del gesto. Viscido avrebbe compiuto 32 anni tra pochi giorni, il prossimo 5 giugno. Lascia la moglie Mina e i figli Naomi e Domenico. La notizia ha sconvolto chiunque conosceva il ragazzo, a cominciare da ambiente e tifoseria della squadra cui ha maggiormente legato il suo nome, l'Avellino. In neroverde ha giocato dal 2009 al 2011, tantissimi i messaggi di cordoglio sulla sua pagina Facebook da parte dei tifosi dei Lupi irpini. Il centrocampista originario di Battipaglia aveva cominciato la propria carriera nel Chieti, per poi vestire le maglie di ...

