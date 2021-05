Sport in lutto, il campione sconfitto da un cancro. Sposato solo 10 giorni fa, papà da 6 mesi (Di lunedì 17 maggio 2021) È morto dopo una lunga battaglia contro un tumore all’intestino. Una battaglia che ha raccontato con coraggio attraverso il proprio account Instagram. Aveva compiuto 40 anni il 7 ottobre, era nato ad Udine nel 1980, era Sposato con Silvia Stibilj, campionessa di pattinaggio a rotelle ed era diventato papà lo scorso 30 ottobre all’ospedale infantile Burlo Garofolo di Trieste. Il matrimonio con la campionessa è stato celebrato solo dieci giorni fa, il 7 maggio. “Buonanotte Angelo mio! Grazie per tutte le cose spettacolari che abbiamo vissuto assieme…grazie per il dono più grande che mi hai lasciato… grazie per essere stato semplicemente te stesso! Ti amo ora e per sempre”, ha scritto la moglie sui social a corredo di una foto in cui sono ritratti insieme. È stato un grande atleta. Ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) È morto dopo una lunga battaglia contro un tumore all’intestino. Una battaglia che ha raccontato con coraggio attraverso il proprio account Instagram. Aveva compiuto 40 anni il 7 ottobre, era nato ad Udine nel 1980, eracon Silvia Stibilj,ssa di pattinaggio a rotelle ed era diventatolo scorso 30 ottobre all’ospedale infantile Burlo Garofolo di Trieste. Il matrimonio con lassa è stato celebratodiecifa, il 7 maggio. “Buonanotte Angelo mio! Grazie per tutte le cose spettacolari che abbiamo vissuto assieme…grazie per il dono più grande che mi hai lasciato… grazie per essere stato semplicemente te stesso! Ti amo ora e per sempre”, ha scritto la moglie sui social a corredo di una foto in cui sono ritratti insieme. È stato un grande atleta. Ma ...

