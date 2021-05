Spiral - L'Eredità di Saw: il regista del film svela il "braccio di ferro" con la censura (Di lunedì 17 maggio 2021) Il regista di Spiral - L'Eredità di Saw ha rivelato che prima di ottenere la classificazione Rated-R dalla censura ha dovuto presentare il film all'MPAA una dozzina di volte. Spiral - L'Eredità di Saw arriverà il prossimo 16 giugno al cinema con classificazione Rated-R, ma il percorso per arrivare a ottenere questo rating è stato lungo e tortuoso, rivela il regista del film Darren Lynn Bousman, parlando proprio di un estenuante braccio di ferro a colpi di classificazioni censura. Come ha raccontato Bousman ai microfoni di Fandom, infatti, ci sono voluti ben 12 tentativi per poter passare dall'avere un rating NC-17 (nessuno spettatore sotto i 17 anni è ammesso in sala per la visione del ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 maggio 2021) Ildi- L'di Saw ha rivelato che prima di ottenere la classificazione Rated-R dallaha dovuto presentare ilall'MPAA una dozzina di volte.- L'di Saw arriverà il prossimo 16 giugno al cinema con classificazione Rated-R, ma il percorso per arrivare a ottenere questo rating è stato lungo e tortuoso, rivela ildelDarren Lynn Bousman, parlando proprio di un estenuantedia colpi di classificazioni. Come ha raccontato Bousman ai microfoni di Fandom, infatti, ci sono voluti ben 12 tentativi per poter passare dall'avere un rating NC-17 (nessuno spettatore sotto i 17 anni è ammesso in sala per la visione del ...

