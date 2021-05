Sondaggio Swg, Fratelli d’Italia supera il Pd nelle intenzioni di voto. Calano Lega e M5s (Di lunedì 17 maggio 2021) Dalla Lega al Movimento 5 Stelle, passando per il Pd. E’ una settimana in calo per molti partiti italiani. Secondo l’ultimo Sondaggio realizzato da Swg per il tg di La7, il Carroccio perde 0.3 punti percentuali rispetto a sette giorni fa, e si ferma al 21%. Scende anche il Partito Democratico, passando dal 19.5 al 19.2%. In discesa anche il M5S. I pentastellati perdono lo 0.2%. Segno positivo invece per Fratelli d’Italia che rispetto alla scorsa settimana guadagna 0.4 punti percentuali. Il partito di Giorgia Meloni, arrivato al 19.5%, supera cosi il Partito Democratico e si piazza subito dietro alla Lega negli ultimi orientamenti di voto degli italiani. A guadagnare terreno è anche Forza Italia che passa dal 6.7 al 7%. Segno meno invece per Azione e Sinistra ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 maggio 2021) Dallaal Movimento 5 Stelle, passando per il Pd. E’ una settimana in calo per molti partiti italiani. Secondo l’ultimorealizzato da Swg per il tg di La7, il Carroccio perde 0.3 punti percentuali rispetto a sette giorni fa, e si ferma al 21%. Scende anche il Partito Democratico, passando dal 19.5 al 19.2%. In discesa anche il M5S. I pentastellati perdono lo 0.2%. Segno positivo invece perche rispetto alla scorsa settimana guadagna 0.4 punti percentuali. Il partito di Giorgia Meloni, arrivato al 19.5%,cosi il Partito Democratico e si piazza subito dietro allanegli ultimi orientamenti didegli italiani. A guadagnare terreno è anche Forza Italia che passa dal 6.7 al 7%. Segno meno invece per Azione e Sinistra ...

