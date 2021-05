Sondaggio: per il 63% dei votanti il Milan non si qualificherà in Champions (Di martedì 18 maggio 2021) Sondaggio: Milan, Napoli e Juventus in lotta Champions: secondo voi, chi rimarrà fuori? Milan 63% Juventus 31% Napoli 7% Foto: Sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 18 maggio 2021), Napoli e Juventus in lotta: secondo voi, chi rimarrà fuori?63% Juventus 31% Napoli 7% Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

lorepregliasco : Nel sondaggio del lunedì di SWG per il TG La7 Fratelli d'Italia (19,5%) ha superato il PD (19,2). - you_trend : Sondaggio @swg_research per @TgLa7: FDI sorpassa il PD - riotta : Ma nel paese, vedi sondaggio @repubblica cresce il consenso per il premier #Draghi ora al 70% record del tempo recente - ignaziore : RT @fdragoni: Questo di #SWG per #TGLA7 è il secondo sondaggio -dopo #EMG per #RAI3- a posizionare la #Meloni sopra #Letta. A sinistra vagh… - liberalunicorno : RT @MT_Meli_: Fratelli d’Italia ha superato il PD, in un sondaggio per La7. La linea dell’avvizzito Letta, basata su polemicucce pretestuos… -