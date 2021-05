Sondaggi politici | i 4 principali partiti si avvicinano FdI da record

(Di lunedì 17 maggio 2021) Imostrano i 4italiani sempre più vicini tra loro, con una Lega al collasso e FdI in salita. Lega e M5S divisi da meno di 5 punti ormai La supermedia settimanale deirealizzata da Youtrend, realizzata il 13 Maggio, mostra iitaliani addensarsi fra loro. Sarebbero sempre più vicini, a causa dell’implosione della Lega e alla risalita di Fdi e M5S. Il partito di Giorgia Meloni sarebbe giunto al 18,5% con un +0,8% rispetto a due settimane fa, avvicinandosi ulteriormente al PD. Quest’ultimo, stando aiavrebbe guadagnato uno 0,3% attestandosi al 19,2%. Si prospetta quindi un sorpasso di FdI sul Partito Democratico. In tutto ciò, ...

LegaSalvini : SONDAGGI POLITICI: LEGA SEMPRE PRIMA (+0,4%), M5S CROLLA DI QUASI UN PUNTO - Calandro86 : @ilpiergigi @jacopo_iacoboni Vede, I suoi sono post politici mascherati. I sondaggi poi. E chi dice che il popolo v… - FaRitardo1 : @beretta_gio @PBerizzi Non avere correnti è un merito e te lo dico da elettore di csx. Se ha tanto seguito (almeno… - Paxpartout : #giorgiaMeloni e #fratellidItalia ad un passo dall’essere il secondo partito italiano. Quanto mi fa paura questa do… - giomo2 : Sondaggi politici: Draghi vola nei consensi, Lega in calo tallonata da Pd, sale Fdi -

piangono: l'ultima rilevazione di Swg dà la creatura renziana al 1,7% , nonostante l'... "Non siamo radicati sul territorio , non facciamo servizio alla comunità, gli organinon ...Tutti o quasi idanno risultati veri, ma quali saranno i risultati è in buona parte ... Ultimo ma non ultimo: la legge Zan giornalisti,, sondaggisti e cittadini, prima di scriverci ...Arriva il no definitivo di Albertini a diventare candidato alle comunali di Milano. Il centrodestra senza candidato potrebbe candidare Milnoti Rota.Ieri la leader di Fratelli d’Italia, Georgia Meloni ha fatto capire, senza troppi giri di parole, che si sta preparando a fare il premier di un governo di centrodestra. Glielo suggeriscono i sondaggi ...