Slitta il coprifuoco | il calendario e le regole del nuovo Decreto ' Riaperture'

Advertising

Corriere : ?? Il coprifuoco slitta alle 23, addio all’Rt: le nuove regole per tenere sotto controllo la pandemia, a partire dal… - _cieloitalia : Il 21 giugno, giorno del solstizio d'estate il 'coprifuoco' abusivo verrà tolto. Ora slitta alle 23.00, il 7 giugno… - varesenews : Il coprifuoco slitta alle 23. Bar, palestre e matrimoni: ecco le date della ripartenza - infoitinterno : Il coprifuoco slitta alle 23 e ristoranti aperti al chiuso dal 1 giugno: le novità del decreto - Nutizieri : Slitta il coprifuoco: ecco il calendario e le regole del nuovo Decreto 'Riaperture' -

Ultime Notizie dalla rete : Slitta coprifuoco

COVID IN LIGURIA: ISCRIVITI ALLA NUOVA NEWSLETTER Le novità emerse dalla cabina di regia: la sintesidi un'ora, dalle 22 alle 23, dall'entrata in vigore del nuovo decreto per poi ......30 con il Consiglio dei ministri:slle 13 a stretto giro e poi dal 7 giugnoalle 24;eliminato dal 21 giugno; deroga ad hoc sulper la finale di Coppa Italia ...In seguito alla cabina di regia con il presidente del consiglio Mario Draghi, è emerso un nuovo calendario in merito alle riaperture e al coprifuoco che ora dovrà essere approvato a breve dal consigli ...Nelle Regioni che si trovano in zona gialla l’inizio dell’orario del coprifuoco slitta di un’ora, ovvero dalle 22 attuali alle 23, non appena il decreto entrerà in vigore ...