Simone Susinna | età | film 365 | Malena | Mariana Rodriguez | Isola dei famosi | Grande Fratello | Instagram

(Di lunedì 17 maggio 2021)è un modello e un personaggio televisivo divenuto famoso per aver partecipato all’dei. Ma cosa sappiamo di lui? Leggi anche: Andrea Montovoli: età, fidanzata, carriera,dei, carcere, libro,Chi è? Biografiaè nato a Lineri, in Sicilia, nel 1993. La sua famiglia ha origini...

Advertising

zazoomblog : 365 Giorni 2 Film Nel Cast Entra Simone Susinna: Chi è Nacho - #Giorni #Entra #Simone #Susinna: #Nacho - zazoomblog : 365 Giorni 2 Film Nel Cast Entra Simone Susinna: Chi è Nacho - #Giorni #Entra #Simone #Susinna: #Nacho - zazoomblog : 365 giorni 2 film nel cast entra Simone Susinna: chi è Nacho - #giorni #entra #Simone #Susinna: #Nacho - IOdonna : Il film erotico e molto scialbo esploso nel primo lockdown torna con altri due capitoli. Siete pronti? - Donytown1 : @Mariebxl0412 Simone Susinna. Un'altro bono da paura -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Susinna

Gossip e TV

Debutto da attore per il modello, ex naufrago dell'Isola dei Famosi ed ex fidanzato di Mariana ...Nel cast del sequel entra un altro giovane attore italiano:. Per il modello si tratta del suo debutto nel mondo della recitazione: da tempo sognava di diventare attore e finalmente è ...Classe 1993, modello e personaggio televisivo: Simone Susinna è uno dei nuovi ingressi nel cast del sequel del film 365 giorni. Una carriera da attore pronta a decollare, quindi, ed è stato lui ...Sono iniziate le riprese di 365 giorni 2, sequel del fortunato film che ha reso popolare in tutto il mondo l’attore ed ex concorrente di Ballando con le Stelle Michele Morrone. La pellicola, tra le pi ...