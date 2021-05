Simone Liberati, chi è: età, altezza, peso, fidanzata e figli, vita privata (Di lunedì 17 maggio 2021) Il pubblico italiano ha cominciato a conoscere il suo talento soprattutto dal 2015, quando ha recitato nel film Suburra di Stefano Sollima. Simone Liberati è uno degli attori più noti dell’ultimo periodo in quanto la sua carriera sta vivendo una fortunata ascesa. Lo ricordiamo anche ne La profezia dell’armadillo di Emanuele Scaringi (2019, adattamento cinematografico del romanzo grafico di Zerocalcare) e nella fiction di Rai 1 Chiamami ancora amore al fianco delle colleghe Greta Scarano e di Claudia Pandolfi. Il palcoscenico della sua crescita è stata Ciampino, è lì che Simone Liberati si è diplomato presso un liceo classico per poi iniziare ad inseguire il suo sogno nel mondo della recitazione. Dopo aver studiato alla Scuola D’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté ha recitato in vari spettacoli teatrali e ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 17 maggio 2021) Il pubblico italiano ha cominciato a conoscere il suo talento soprattutto dal 2015, quando ha recitato nel film Suburra di Stefano Sollima.è uno degli attori più noti dell’ultimo periodo in quanto la sua carriera sta vivendo una fortunata ascesa. Lo ricordiamo anche ne La profezia dell’armadillo di Emanuele Scaringi (2019, adattamento cinematografico del romanzo grafico di Zerocalcare) e nella fiction di Rai 1 Chiamami ancora amore al fianco delle colleghe Greta Scarano e di Claudia Pandolfi. Il palcoscenico della sua crescita è stata Ciampino, è lì chesi è diplomato presso un liceo classico per poi iniziare ad inseguire il suo sogno nel mondo della recitazione. Dopo aver studiato alla Scuola D’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté ha recitato in vari spettacoli teatrali e ...

